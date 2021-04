Coronavirus : comment la pandémie relance le débat sur l'euthanasie

publié le 02/04/2021 à 07:15

Dans un sondage Ipsos datant d'avril 2019, 96% des Français se disent favorables à l'euthanasie. Dans le détail : 36% veulent disposer de ce droit ; 60% pensent qu'il devrait être encadré et n'intervenir que si la souffrance est grave et la maladie incurable. Pourquoi dit-on qu'on meurt mal ? Est-on vraiment libre de choisir sa mort ? L'euthanasie ou le suicide assisté sont-ils des actes de liberté ?

Ce n'est sans doute pas un hasard si le débat sur l'euthanasie revient en force dans beaucoup de pays. Chaque jour, la litanie du comptage des décès dus à la Covid-19 nous renvoie à notre propre vulnérabilité et à notre peur de mourir.



Plusieurs propositions de loi sont examinées en ce moment au parlement pour une fin de vie digne et choisie, sans acharnement thérapeutique car beaucoup estiment que la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui prévoit un recours à une sédation profonde et continue, ne suffit plus.



Les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, et désormais l'Espagne depuis le 18 mars, autorisent l'euthanasie. En France, la question fait encore débat. "La France a pris le parti d'y aller très progressivement et je trouve que c'est très prudentiel, très vertueux", note Éric Fourneret, philosophe.

La pandémie a donc réactivé la peur de mourir : "Il faut se méfier des tentatives opportunistes, on ne légifère pas sur une question aussi grave et aux effets que l'on sait irréversibles, quand toute une nation est en souffrance. Notre capacité de discernement est affectée mais ça ne veut pas dire qu'il faudra pas un jour légiférer", explique Éric Fourneret.



Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à la question de l'euthanasie en France avec Éric Fourneret, philosophe et auteur de Sommes-nous libres de vouloir mourir ?, publié chez Albin Michel.

