Agribashing : l'épidémie change-t-elle notre rapport aux agriculteurs ?

et Christelle Rebière

publié le 05/03/2021 à 07:15

Après un an à vivre avec l'épidémie de Covid-19, un constat s'impose chez les Français : vive le "made in près de chez soi" ! D’après une étude YouGov parue mi-février, 58% des Français comptent acheter du local cette année, soit 5 points de plus qu’en 2019.

Cette pandémie a-t-elle fait évoluer le regard des Français sur le monde paysan ? Pour Sylvie Brunel, géographe et autrice de Pourquoi les paysans vont sauver le monde, cela ne fait aucun doute car "les Français se sont rendus compte pendant la pandémie que la faim pouvait faire son grand retour". Cette année, plus de deux millions de personnes ont fait appel aux banques alimentaires, et la moitié d'entre elles sont de nouveaux bénéficiaires.

Résultat, cette nécessité d'avoir une nourriture de proximité et de qualité s'est imposée à nous mais n'a pas réussi à atténuer les critiques à l'égard des agriculteurs. Nous sommes à l'ère des grandes peurs, pesticides, nitrates : nous recherchons une alimentation saine et produite avec des méthodes "non chimiques".

"L'agriculteur est un héros de la nature"

Nous sommes aussi de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal, notamment soulevée par l'association L214. Mais pour Sylvie Brunel, ce qui est gênant avec cette association, c'est qu'elle ne souhaite pas améliorer les conditions d'élevage, "elle voudrait abolir la consommation de viande".

C'est une erreur, selon l'ancienne présidente d'Action contre la Faim, qui rappelle que seule une minorité de la surface de la Terre est cultivable mais que l'élevage vient remédier à cela en proposant non seulement de la viande, mais aussi du lait, des œufs ou du beurre à plus de deux milliards de personnes.

Pour la géographe, il convient donc de faire l'éloge des paysans, de les reconnaître à leur juste valeur parce qu'"ils sont à la fois agronomes, climatologues, stratèges, ont le cuir épais pour résister aux critiques sociétales. L'agriculteur est un héros de la nature".

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à notre rapport à l'agriculture, avec Sylvie Brunel, géographe, ancienne présidente d’Action contre la Faim et autrice de Pourquoi les paysans vont sauver le monde (éd. Buchet-Castel)

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.