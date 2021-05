Inceste : histoire d'un tabou millénaire

et Christelle Rebière

publié le 12/02/2021 à 07:15

Inceste : "Relations sexuelles entre un homme et une femme liés par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage". Derrière cette définition classique, presque clinique, du dictionnaire Larousse, se cachent des siècles de souffrance et de silence. L'inceste est un tabou et raconte l'histoire d'une domination propre à nos sociétés patriarcales.

La domination, c’est l'empire du silence. C’est l'un des crimes les plus réprouvés mais aussi les moins révélés. Et cette domination s’étend aussi à ceux qui savent. Camille Kouchner est la première à dévoiler l’inceste subi par son frère, un secret qui l'empêche de vivre depuis 30 ans. Dans son dernier livre La Familia grande, elle parle d’une hydre qui envahit tout son espace émotionnel.

Pour le psychiatre Mathieu Lacambre, il y a une domination de l'adulte sur l'enfant qui le réduit au silence, ce secret participe à la destruction de l'enfant car "il devient quasiment un zombie, un mort-vivant. C'est un meurtre".

La honte change de camp

Aujourd'hui, la honte et la culpabilité se déplacent du côté des auteurs. Pour le psychiatre, c'est un progrès énorme en partie dû aux réseaux sociaux : "Notre société développe une attention, un intérêt et une écoute. Entendre c'est bien, mais agir c'est mieux", conclut Mathieu Lacambre.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur l'histoire de l'inceste et de ce tabou avec Mathieu Lacambre, psychiatre au CHU de Montpellier et spécialiste des violences sexuelles sur les enfants.

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière.