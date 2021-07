Coronavirus : comment fonctionne le passe sanitaire ?

Entré en vigueur début juin dernier en France, le passe sanitaire s'annonce incontournable pour profiter de vos différentes activités. Emmanuel Macron l'a même étendu lundi aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de cinquante personnes de plus de 12 ans à partir du 21 juillet. Début août, le passe sanitaire deviendra également nécessaire pour se rendre aux cafés, restaurants, centres commerciaux, certains transports et établissements médicaux.

Ce précieux sésame existe sous deux formats, papier et numérique. Le premier correspond à un certificat de vaccination avec un QR code, à présenter chaque fois que cela est nécessaire. Plus pratique pour ceux en possession d'un smartphone, le passe sanitaire numérique. Il vous suffira de flasher le QR code du certificat remis lors de votre vaccination dans l'application TousAntiCovid et de présenter votre téléphone ainsi qu'une pièce d'identité.

Trois possibilités pour répondre aux exigences de ce passe sanitaire. D'abord, une vaccination complète, avec une seconde dose réalisée quinze jours au préalable. Vous pouvez également présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique positif, attestant d'un rétablissement depuis au moins quinze jours et de moins de six mois. Enfin, le passe sanitaire peut être obtenu avec un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 à 72 heures.

Attention cependant, si de nombreux pays ont mis en place un passe sanitaire, les règles ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, certains États n'acceptent pas les tests antigéniques. Il faudra donc bien vous renseigner avant tout départ vers l'étranger.