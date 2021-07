Coronavirus : pendant combien de temps un résultat négatif offre-t-il un passe sanitaire ?

Le passe sanitaire permet jusqu'à maintenant d’accéder à certains grands événements. Sera-t-il bientôt généralisé ? Face à une hausse des contaminations, provoquée par le variant Delta, Emmanuel Macron pourrait annoncer, ce lundi 12 juillet, de nouvelles mesures pour inciter à la vaccination, dont un élargissement du passe sanitaire.

Trois solutions permettent pour l'instant d'obtenir ce passe : la preuve d'une vaccination complète effectuée plus de deux semaines avant (ou quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson), un résultat de test antigénique ou PCR positif, vieux de plus de 11 jours mais de moins de six mois, ou un résultat de test négatif. Celui-ci reste cependant valable très peu de temps, le passe sanitaire exigeant qu'il ait été effectué dans les 48 heures avant l'événement concerné.

C'est pour cette raison notamment que l'utilisation du passe sanitaire est pour l'heure exclue s'agissant des restaurants, selon Le Parisien. Jean Castex avait d'ailleurs, au mois de mai, décrit ce passe comme servant "pour les événements où il y a plus de 1.000 personnes, et où on peut réserver à l’avance".