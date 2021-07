"À partir du 15 septembre", les soignants non-vaccinés "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés", annonce Olivier Véran ce lundi 12 juillet. "Le vaccin est une chance offerte pas la science qui permet de sauver des vies. Ce n'est pas une punition, c'est de la prévention", a-t-il poursuivit.

"Les employeurs , les Agences régionales de santé, directions d'établissement, assurance maladie seront habilités à effectuer des contrôles comme ça existe déjà dans le droit commun pour d'autres maladies, notamment l'hépatite B", a détaillé le ministre sur LCI. Il a par ailleurs appelé les soignants à se faire vacciner "dès ce soir, dès demain", même s'ils disposent encore d'un mois. "On parle d'un public d'environ 1,5 million de personnes, de professionnels de santé, du soin, dans les hôpitaux, les Ehpad, au domicile, des pompiers..."

Le ministre de la Santé a donc précisé les "sanctions" qu'Emmanuel Macron avait promis lors de son allocution ce lundi soir. Pour freiner une "reprise forte de l'épidémie qui touche tous les territoires", le chef de l'État mise sur "un atout maître : le vaccin". À ce titre, Emmanuel Macron a donc donné deux mois au personnel soignant pour se vacciner.