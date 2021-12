INVITÉ RTL - Coronavirus : "On approche du pic de la 2e vague", déclare Attal sur RTL

Doit-on craindre pour nos fêtes de fin d'année alors que l'épidémie de coronavirus est en pleine 5e vague ? Invité de RTL ce vendredi 10 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait un point sur la situation sanitaire. "On a un taux d'incidence de 470 pour 100.000 habitants. On a dépassé le pic de la quatrième vague, de la troisième vague et on approche du pic de la deuxième vague qu'on avait connu il y a un an", explique-t-il.

Alors que l'inquiétude monte à l'approche de Noël, Gabriel Attal a précisé qu'il n'y a pas "de recommandations telles que celles", de l'an dernier à savoir des tablées moins importantes notamment. "Je ne suis pas dans l'infantilisation des Français, je sais qu'ils connaissent ce virus. Ce qu'on espère, c'est que la situation va s'améliorer d'ici là et c'est pour ça que la campagne de rappel s'accélère", poursuit le porte-parole du gouvernement.

"Vous avez vu la mobilisation exceptionnelle qui a lieu autour de la campagne de rappel. On va rajouter 8 millions de créneaux de rendez-vous d'ici à début janvier. Les petits efforts font les grandes différences. Les efforts ne commencent pas encore à payer. Il faut poursuivre", martèle Gabriel Attal.