Coronavirus : "Nous ne nous dirigeons pas vers un confinement", rassure Olivier Véran

La cinquième vague de coronavirus sévit en France. Certains indicateurs sont au plus haut, le taux d'incidence a dépassé les 500 cas pour 100.000 habitants et les hôpitaux se remplissent progressivement. Toutefois, l'hypothèse d'un nouveau confinement ne semble pas l'ordre du jour du côté de l'exécutif.

"La vague épidémique est violente, nous avons dépassé en début de semaine les 70;000 diagnostics en 24 heures, du jamais-vu depuis le début de la pandémie dans notre pays", reconnait Olivier Véran dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, soulevant "un début de ralentissement de la vague épidémique".

"De nouvelles restrictions ne sont pas à l’ordre du jour, mais restons prudents et poursuivons les efforts", poursuit le ministre de la Santé. "Nous ne nous dirigeons pas vers un confinement. Mais dire que cela n’arrivera jamais plus, c’est impossible". Il précise d'ailleurs qu'un nouveau confinement est évité grâce à la campagne vaccinale : "si on n’avait pas été vaccinés, on serait confinés depuis très longtemps".