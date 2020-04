Coronavirus aux États-Unis : Trump préconise un déconfinement en 3 étapes

publié le 17/04/2020 à 02:49

Les États-Unis ont enregistré mercredi 15 avril leur pire bilan journalier depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec 2.569 morts en 24 heures. Mais Donald Trump, qui a déclaré que le pic des décès avait été atteint dans plusieurs États, songe déjà à relancer l'économie du pays.

Le président des États-Unis a en effet estimé jeudi 16 avril qu'il était temps de faire "redémarrer l'Amérique". Mais il ne va évidemment pas lever les restrictions d'un seul coup. Il a recommandé un déconfinement progressif, en trois étapes, en fonction de la décrue de la propagation de l'épidémie.

Donald Trump n'a pas fixé de calendrier précis et a décidé de laisser le soin aux gouverneurs des États d'adapter le rythme de la "réouverture" de l'économie aux situations locales. Il a tout de même précisé lors d'un point presse que certains États pouvaient rouvrir "dès demain" (vendredi 17 avril).

Le port du masque reste conseillé

La première étape pourrait être enclenchée lorsqu'un État enregistre une diminution des cas de Covid-19 sur une période de 14 jours et ses hôpitaux ne sont plus submergés par l'afflux de patients. Elle prévoirait que les écoles fermées le restent, ainsi que les bars, tandis que les restaurants et clubs de sport pourraient rouvrir sous certaines conditions.

Le port du masque de protection en public serait "fortement" conseillé, le télétravail devrait rester la règle autant que possible et les mesures de distanciation sociale seraient maintenues. Les personnes les plus vulnérables devraient rester confinées et les voyages non-essentiels "minimisés".

Parallèlement, les autorités devraient être en mesure de dépister à large échelle les cas de coronavirus. Si aucun "rebond" de l'épidémie n'est constaté, la phase deux pourrait alors s'enclencher, avec notamment une réouverture des écoles et la reprise des voyages.

La levée des restrictions et du confinement, lors d'une troisième phase, interviendrait lorsque l'absence de résurgence de l'épidémie serait confirmée.