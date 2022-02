Coronavirus : avec des mois de retard, le vaccin de Sanofi bientôt prêt

Seringue et vaccin contre le Covid (image d'illustration)

Avec près d'un an de retard, le vaccin de Sanofi contre la Covid, développé en collaboration avec le britannique GSK, vient de passer une étape cruciale. Le géant pharmaceutique français annonce, ce mercredi 23 février", des résultats positifs à grande échelle. "Sanofi et GSK vont demander l'approbation réglementaire de leur vaccin" dans l'Union européenne et aux États-Unis, ont déclaré les deux groupes dans un communiqué. En cas de feu vert des autorités sanitaires, le sérum pourrait être commercialisé.

Le vaccin proposé n'utilise pas l'ARN messager mais une technologie plus traditionnelle, sur la base d'une protéine recombinante. En cela il se rapproche du vaccin de Novavax, prochainement distribué en France. Si les études n'ont pas encore été rendues publiques, les laboratoires rapportent que le vaccin est efficace pour éviter les hospitalisations liées à la Covid-19, et que son efficacité est légèrement supérieure à 50 % contre les infections provoquant des symptômes. Des résultats que Sanofi estime "comparables à l'efficacité des vaccins déjà disponibles".

Le groupe français a dû faire face à de nombreux couacs alors qu'il espérait un vaccin disponible au premier semestre 2021. Un problème de dosage a entraîné un retard de six mois puis la difficulté à trouver des personnes jamais contaminées pour des essais fiables a une nouvelle fois ralenti les expérimentations.