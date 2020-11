publié le 23/11/2020 à 21:27

Les écoles ont résisté au confinement, et sont restées ouvertes en ce mois de novembre 2020, sans recours en distanciel comme ce fut le cas au printemps. Mais cette ouverture a entraîné avec elle un dispositif sanitaire contraignant, et certains maires souhaitent maintenant aller encore plus loin.

À Strasbourg, la ville a appelé les parents à ne plus envoyer leurs enfants à la cantine scolaire : "Si vous en avez la possibilité - même occasionnellement -, nous vous invitons à partir du lundi 30 novembre à garder votre/vos enfants à la maison durant le temps de midi", explique la municipalité dans un courrier rapporté par France Bleu Alsace.



La ville de l'Est n'est pas la seule à vouloir limiter l'affluence dans les cantines. En Isère, la mairie de Grenoble a émis un avis similaire à sa population, après des contaminations chez des agents municipaux.