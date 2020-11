publié le 03/11/2020 à 18:12

Plusieurs établissements scolaires expriment leur mécontentement face aux mesures gouvernementales liées à l'épidémie de coronavirus. La région des Hauts-de-France demande une révision du protocole sanitaire et affirme que la distanciation d'un mètre n'est pas applicable entre les élèves. Le syndicat SNES-FSU appelle à la grève pour les mêmes raisons.

Au collège-lycée Baudelaire de Roubaix, le syndicat avance qu'il y a 70% de grévistes et que seulement deux cours ont été maintenus dans cet établissement scolaire, durant la matinée de ce mardi 3 novembre. Plusieurs élèves confirment que les règles sanitaires n'ont pas vraiment évolué : "Il n'y a pas assez d'espace dans les couloirs et la distance de sécurité n'est pas respectée. En sport, il y a de nouvelles règles mais mis à part ça, il n'y a aucune différence", reconnaît l'une d'elle.

Un autre élève confirme des problèmes d'entassement à la cantine, lors des repas où "c'est la cohue" et où "certains ne portent pas de masque". Dans ces conditions, les enseignants ont massivement débrayé tout en souhaitant éviter une fermeture de l'établissement.

Tiphaine Colin, enseignante en économie et déléguée syndicale, estime que "le ministère de l'Éducation nationale fait croire que le protocole sanitaire est renforcé mais ne donne pas les moyens aux établissements pour le mettre en place". Elle demande à ce que "des demi-groupes" soient mis en place et que "des masques jetables pour les élèves et les enseignants" soient fournis.