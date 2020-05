Coronavirus à Marseille : les Français s’autorisent de plus en plus d’écarts

publié le 24/05/2020 à 12:35

À Marseille, des habitants de la cité phocéenne symbolisent la contestation du moment exprimée dans plusieurs sondages : les Français supportent de moins en moins les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus.

"Mettre le masque dans les lieux publics oui, mais sinon non. On reste à distance et c'est l'essentiel", résume Christophe. Par ce beau soleil, une autre mesure n'est pas du goût de tout le monde, la plage interdite pour l'instant à Marseille, et en plus, on ne pourra pas y poser sa serviette, un comble pour Clara : "On a notre serviette dans notre sac mais on va s'asseoir sur des cailloux et ne pas se baigner. Cela reste un petit peu dur quand même, c'est frustrant", lâche-t-elle.

Puis, il y a ceux qui veulent rester toutes ces mesures parfois contraignantes comme l'interdiction de se réunir à plus de dix personnes mais qui font un écart comme Jean-Claude sur son bateau au vieux port : "On a mangé, on a bu côte à côte. On était onze, on a enfreint la loi, on était collés serrés. Ce n'est pas sérieux ce qu'on a fait. Il les faut les mesures, on les enfreint mais il les faut."