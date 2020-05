publié le 23/05/2020 à 12:40

En Europe, on compte 28.000 en Espagne où Madrid et Barcelone vont rouvrir à partir de lundi 25 mai les musées, hôtels mais aussi les terrasses des bars. Le pays impose depuis 48h le port du masque aux enfants dès 6 ans.

Si tous les enfants disposent d'un masque chez eux, il va falloir maintenant le porter très régulièrement et plus difficile encore, le faire porter à ses enfants. Pour Alfonso, père de famille, cette mesure est bonne même si elle ne va pas être facile à appliquer : "Moi j'ai un enfant de sept ans et c'est un enfer à chaque fois que l'on sort dans la rue. On doit se battre durant cinq à dix minutes pour qu'il accepte de mettre le masque et après négociations, il le met à moitié, en se couvrant seulement la bouche".

Et pour le petit garçon récalcitrant de sept ans, cette mesure est un supplice : "Le masque ce n'est pas mon truc. Je comprends qu'il faille le mettre pour la sécurité mais cela me fait mal derrière les oreilles et je ne respire pas bien". Selon l'association des consommateurs, les familles espagnoles pourraient dépenser presque 100 euros mensuel pour acheter les masques, dont la plupart ne sont pas recyclables.