Confinement : comment vont fonctionner les universités ?

Que vont devenir les étudiants du supérieur ? Alors que le gouvernement a annoncé que les écoles resteraient ouvertes malgré le reconfinement, la situation est différente pour les universités. La règle est désormais le cours à distance.

Seules certaines échéances se dérouleront à l'université : le passage des examens, avec un protocole sanitaire renforcé, l'utilisation de la bibliothèque mais uniquement sur rendez-vous, et l'usage du restaurant universitaire pour emporter son plat.

Comme l'a précisé le Premier ministre Jean Castex, "l'enseignement professionnel nécessitant du matériel spécialisé" pourra également obtenir une dérogation, mais la majorité des étudiants devront télétravailler, y compris ceux effectuant des travaux de recherche.

Dans un communiqué publié le 20 octobre, la Conférence des présidents d'université de France a exprimé son inquiétude au sujet du décrochage scolaire : "Si nos étudiants les plus brillants ou mieux armés sociologiquement pourront surmonter cette nouvelle épreuve, les plus fragiles risquent de décrocher irrémédiablement."

Elle a aussi dit son incompréhension devant le traitement accordé aux classes préparatoires, qui continueront à accueillir leurs élèves : "Rien ne peut justifier, en dehors d’un réflexe sociologique de reproduction, une telle différence de traitement." Les BTS restent aussi en présentiel.

La CPU tient à faire part de sa stupéfaction en apprenant que les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les lycées, pourront rester ouvertes.

Depuis le 6 octobre, les universités françaises en zones d'alerte renforcée et maximale avaient déjà réduit de moitié leur part de présentiel en amphithéâtre et en salle de classe, afin d'empêcher l'apparition de nouveaux clusters.

Comme l'avait révélé l'Agence sanitaire Santé publique France, le milieu scolaire et universitaire représente le tiers des clusters en cours d'investigation, et les clusters à criticité élevée, c'est-à-dire avec un fort risque de transmission de la Covid-19, se concentrent dans l'enseignement supérieur et post-secondaire (42,9%).