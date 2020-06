publié le 21/06/2020 à 21:57

Après trois jours de débat, la Convention citoyenne sur le climat s'achève ce dimanche 21 juin après que les propositions ont été présentées à Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique et solidaire, afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Selon Quentin Perrier, chef de projet à l'Institut de l'économie pour le climat, qui faisait partie du groupe d'experts chargés d'accompagner les 150 membres de cette convention citoyenne, "c'est un pari réussi car les 150 propositions sont vraiment ambitieuses et suffisamment précises". "Il y avait beaucoup d'attentes sur cette convention et je pense qu'elle a vraiment rempli son rôle" se réjouit-il.

Alors que les 150 citoyens demandent un référendum pour introduire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, ils souhaitent également faire passer par référendum la création d'un crime d'écocide afin de sanctionner les atteintes graves à l'environnement. Concernant ce dernier, Quentin Perrier souligne que les 150 citoyens "ont retenu 9 limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser" et se satisfait que les référendums mettent "l'environnement au cœur des débats".

De nombreuses interdictions et taxes proposées

Parmi les 150 propositions figurent notamment un grand nombre d'interdictions comme celles d'interdire les terrasses chauffées, l'éclairage des magasins la nuit, les panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs, la publicité pour les véhicules très polluants ou encore les semences OGM, mais aussi de nombreuses taxes sur l'alimentation ultra-transformée, les engrais azotés et les dividendes des sociétés.

Quentin Perrier estime qu'il y a deux volets qui ressortent de cette convention citoyenne, à savoir "décourager les activités polluantes" et "encourager les activités vertueuses". Il estime que "si aujourd'hui, on parle d'urgence climatique ce n'est pas pour rien" et ajoute qu'"on est vraiment en retard sur nos objectifs".