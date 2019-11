publié le 28/11/2019 à 18:45

La chanteuse Zazie fait partie du collectif The Freaks, composé de plus de 60 personnalités publiques. Le collectif a publié dans le journal Le Monde daté du vendredi 30 novembre une tribune titrée "Pour lutter contre le dérèglement climatique, il est temps de passer de la parole aux actes".

Invitée de RTL Soir, elle explique qu'elle et les autres membres de The Freaks "se sont rendus compte qu'on était un peu démunis avec nos envies, on est de plus en plus conscients qu'on va dans le mur et qu'il faudrait se réapproprier les gestes de quotidien, mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre".

C'est pourquoi, à travers ce collectif, le but est de "moderniser cette démarche, et de se réapproprier les gestes à faire pour l'écologie", explique la chanteuse. Zazie explique qu'elle-même a commencé par "cuisiner des trucs de saison". "Puis, au lieu d'acheter le bio en plastique, on achète le bio dans une biocop ou chez des producteurs, raconte-t-elle. Si les clients changent, les industriels sont obligés de changer".

"L'idée n'est pas d'être des humains parfaits mais de commencer le mouvement", explique Zazie. Selon elle, il y a une "urgence absolue" face à la situation climatique. "Ça fait un moment qu'on va dans le mur et on sait qu'il y a des choses qui ne reviendront pas, mais je reste optimiste sur la solidarité humaine", affirme-t-elle.