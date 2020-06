Convention citoyenne sur le climat : quelles propositions sur l'alimentation ?

publié le 20/06/2020 à 22:09

Neuf mois après le début de ses travaux, la convention citoyenne se réunit jusqu'à dimanche soir et les 150 citoyens tirés au sort voteront, thématique après thématique, les mesures qu'ils souhaitent proposer au gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce samedi 20 juin, c'est la thématique de l'alimentation qui était au centre des débats.

Parmi les idées figuraient notamment celles de proposer un repas végétarien dans les self services tous les jours, accorder une prime de 10 centimes par repas pour aider les petites cantines à se mettre au bio ou encore taxer plus fortement les engrais chimiques.

Pour que notre alimentation soit plus saine, les citoyens se sont aussi attaqués aux produits industriels trop gras et trop transformés comme l'a suggéré l'un d'eux qui veut "taxer les produits ultra transformés à forte empreinte carbone et à faible apport nutritionnel". La convention citoyenne souhaite une taxe de 80% sur ces produits et l'argent sera reversée aux ménages modestes sous forme de chèques alimentaires pour acheter des produits sains dans les supermarchés.

Des mesures pour lutter contre le gaspillage ont également été étudiées comme l'allongement de la date de péremption de certains produits ou encore faire choisir aux élèves leurs menus dans les cantines une semaine à l'avance dans le but de mieux calibrer les achats.