publié le 22/03/2020 à 08:02

Le printemps arrive, il est même déjà au rendez-vous d'un point de vue météorologique, et si le confinement n'est pas propice pour profiter du beau temps (il faut absolument rester chez soi), il est néanmoins une bonne occasion de voir le verre à moitié plein et à entreprendre un ménage de printemps.

Refaire l'ordonnancement de son appartement, faire le tri du linge avec notamment un passage des vêtements d'été et ceux d'hiver, et surtout nettoyer de fond en comble. Le dernier point étant particulièrement d'actualité

Cuisine, salle de bain, chambre, ne laissez rien au hasard et surtout, l'activité peut très bien devenir familiale. Tout cela en respectant les règles sanitaires et d'hygiène. Au final, il est fort probable que vous soyez en premier lieu satisfait de de vous-même, à même d'enclencher un cercle vertueux durant ce confinement.

1. Utiliser des produits les plus naturels possibles

Si vous êtes adeptes des produits chimiques, il existe un large choix dans le commerce (à acheter lors de vos très rares sorties, en regroupant au maximum vos achats). Mais sachez que beaucoup de ces produits peuvent être agressifs pour vous et l’environnement. Pensez tout d’abord à protéger vos mains, en portant des gants, ainsi que vos voies respiratoires avec un foulard sur le nez et la bouche. Lisez aussi attentivement la notice.

Sinon, pour respecter votre santé et l’environnement, certains produits naturels comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou le savon noir permettent d'opérer un nettoyage de fond en comble, tout en protégeant notre environnement et notre la planète.

2. Un motif de satisfaction

Le nettoyage de printemps consiste en réalité à faire tous ces petits travaux de nettoyage que l’on néglige au quotidien. Il n'arrive qu'une seule fois dans l'année et plus qu'une nécessité, il est devenu une tradition familiale pour beaucoup. En plus de cela, il est prouvé que ce travail est bon pour le moral.



Une étude réalisée en 2014 par l'institut de sondage Opinionway pour Karcher démontre que 43% des individus font un grand nettoyage pour leur bien-être, contre seulement 17% par habitude. En plus d'être agréable pour votre quotidien avec un domicile propre, il vous redonnera le sourire.

3. Une occasion de se montrer généreux

Profitez de ce grand nettoyage de printemps pour vider les placards et vous débarrasser de toutes sortes de choses que vous ne mettez plus ou n'utilisez plus, et en faire don aux nécessiteux. En tête des affaires dont on se débarrasse le plus, les vêtements bien sûr mais pas uniquement.



Certains livres poussiéreux, jeux vidéo, CD ou DVD trop vieux ou encore du mobilier et du matériel électroménager dont vous ne vous servez plus, peuvent faire des heureux. Plutôt que de les envoyer à la poubelle, n'hésitez pas à les offrir à Emmaüs ou la Croix Rouge. Mettez-les dans une caisse, dans le garage ou dans la cave en attendant de les donner aux associations.

4. Faîtes le tri dans vos papiers

Le grand nettoyage de printemps est également l'occasion idéale pour désencombrer votre bureau de nombreux papiers inutiles. N'hésitez donc pas à jeter ce qui doit l’être, classer et archiver le reste et repartir de bon pied. Un peu comme lorsqu'un enfant ou un étudiant prépare sa rentrée. La méthode de rangement Konmari, popularisée par Marie Kondo, peut être une alliée précieuse.



Certaines des informations concernant votre santé, la scolarité de vos enfants, les factures, les impôts ou même les assurances sont sans doute vieilles de plus de 10 ans et ne sont donc plus d'une grande utilité. Achetez donc de nouveaux classeurs et ne gardez que le nécessaire, cela vous permettra en plus de gagner de l'espace.