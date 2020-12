Confinement : sur l'île d'Aix, une infirmière joue aussi les coiffeuses

publié le 30/11/2020 à 13:20

Stéphanie Mimault est infirmière sur un territoire hors normes : la toute petite île d'Aix, au large de Rochefort en Charente-Maritime. Cette femme de 47 ans enfile sa blouse blanche dès 7h du matin. Dans sa petite smart, elle est une des rares à être autorisée à sillonner en voiture les routes de l'île d'Aix.

"Je fais entre 25 et 30 km par jour. Donc même un bon vélo électrique, c'est pas possible. L'île fait 3 km de long, on met 2 heures pour faire le tour à pied, c'est tout petit. Mais je circule beaucoup", explique Stéphanie. En hiver, l'île compte une centaine de résidents seulement avec un pourcentage élevé de personnes âgées dépendantes. Stéphanie enchaine plus d'une trentaine de visites par jour.

L'infirmière rend visite à Jacqueline. Elle lui enfile ses bas de contention. "Heureusement qu'on vous a parce qu'autrement, je sais pas où je serai. Dans une maison de retraite peut-être", lui dit Jacqueline, retraitée et habitante de l'île d'Aix. Puis l'infirmière se transforme soudain en coiffeuse, confinement oblige. "On est en confinement et la coiffeuse ne travaille pas. Le petit coup de peigne du matin ça fait aussi partie du bien-être des gens. Pour Jacqueline c'est important. La semaine dernière, on a fait la couleur de cheveux, et puis demain on fera shampoing", s'exclame Stéphanie.

Stéphanie parcourt quotidiennement entre 25 et 30 km sur l'île d'Aix pour venir en aide aux personnes dépendantes.. Crédit : Philippe De Maria / RTL

Faire face à de nombreuses contraintes insulaires

Ce sont des gestes qui comptent beaucoup pour les personnes dépendantes. Et ce qu'il y a de plus difficile avec la Covid, c'est qu'il y a moins de passage du bac vers le continent. Et lorsque Stéphanie a des analyses de sang à faire passer au laboratoire, c'est la course. "J'ai commencé à 6h15, j'ai pris le bac à 9h. Je suis arrivée sur le quai vers 9h22. J'ai couru, parce que j'avais jusqu'à 9h30 pour déposer les tubes de sang dans une boîte isotherme sécurisée que j'ai fait installer au laboratoire. Le labo vient les chercher après dans l'heure qui suit. Je reprends le bac à 9h30 puis je reprends mon travail. C'est stressant et fatiguant mais ça fait partie des contraintes insulaires", admet l'infirmière.

En cette période de confinement, Stéphanie doit faire face à de nombreuses contraintes insulaires. Crédit : Philippe De Maria / RTL

Stéphanie souhaite exercer sur l'île d'Aix encore longtemps malgré un conflit avec la municipalité. L'affaire passe bientôt devant le tribunal. L'infirmière s'est attachée depuis deux ans à l'île d'Aix et à ses habitants. "Par exemple je dine chez moi 2 soirs sur 15. Je suis toujours invitée chez les vrais Aixois ou alors je rentre chez moi avec un plat cuisinée," qui confie redouter de partir.