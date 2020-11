Bas-Rhin : un menu trois étoiles pour les collégiens de Mutzig

publié le 25/11/2020 à 11:32

Dans le collège de Mutzig, dans le Bas-Rhin, plusieurs agents de la cantine sont cas contact à la Covid-19. Ils ont donc été placés à l'isolement et ne peuvent assurer le service. Pour pallier leur absence, le département a proposé à un restaurateur et deux pâtissiers de la ville de venir s'occuper des repas jusqu'à jeudi 26 novembre.



Ces collégiens sont pour le moins chanceux : des professionnels renommés se sont portés volontaires. Une pâtisserie est notamment chargée de faire les 400 desserts. Au menu cette fois, un sabayon au chocolat "avec un colis au caramel", est-il précisé. Deux grands noms de la pâtisserie française sont aux commandes : Christophe Felder, 15 ans au Crillon et Camille Lesecq, 9 ans à l’hôtel Meurice. Deux palaces parisiens 5 étoiles.

Cuisiner pour une cantine est une grande première pour eux, mais pas question de faire du bas de gamme pour les collégiens. "C'est génial que les enfants puissent goûter des produits de bonne qualité", expliquent les pâtissiers. Un peu surpris par le budget alloué, avec un montant beaucoup plus faible que celui dont ils disposent habituellement pour leur travail, ils n'ont pas hésité pour autant.

Au menu, les pâtissiers proposent un sabayon au chocolat aux collégiens de Mutzig. Crédit : Yannick Olland / RTL

Un chef 3 étoiles pour l'entrée et le plat principal

Avec des desserts de palace en route pour la cantine du collège, il reste à s'occuper du plat principal et de l'entrée. Le vrai chef de la cantine est un peu seul avec l'absence de ses collègues. "Il me manque un cuisinier et une autre personne, ce qui complique les choses pour l'élaboration de 450 repas", confie Roland Ferry.

Pour lui venir en aide, il a pu compter sur le soutien de Cédric Zimmermann. Le chef est à la tête du restaurant Au nid de cigogne, un établissement trois étoiles. Lui aussi habitué des grands budgets, il a dû faire avec 2,20 euros par menu complet : entrée, plat et dessert. "Tous les Français doivent être plus solidaires entre eux", commente le restaurateur.

Salade norvégienne, filet de hareng, cuisse de canard, choucroute... Le menu a su séduire les jeunes critiques gastronomiques qui fréquentent la cantine. "Il n'y a jamais eu de truc aussi bon" déclare l'un d'entre eux. Mention spéciale pour le dessert qui recueille le plus d'éloges de la part des élèves : "délicieux", "une tuerie".