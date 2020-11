publié le 18/11/2020 à 08:44

C'est une histoire ubuesque. Noëlle n'a pas hésité au printemps dernier à participer à l'effort national. Ancienne infirmière dans le public, à 61 ans elle renfile sa blouse et donne un coup de main aux EHPAD et aux laboratoires débordés et puis vient le coup de massue, ce courrier des impôts. Elle a le choix : rembourser 1.230 euros ou voir sa retraite diminuée. Résultat, elle est forcée de renoncer.

Aujourd'hui, Noëlle attend. Cette année cette retraitée a atteint son quota : "Cette année cette question me prend aux tripes par rapport au fait que l'on manque d'infirmières pour pallier la crise sanitaire. Depuis quelques semaines, je suis chez moi et je sais que je ne peux pas aider mes collègues alors qu'en Saône-et-Loire nous manquons d'infirmières", se désole la retraitée.

Un trop perçu l'année dernière l'a en quelque sorte vaccinée : une grosse somme à rembourser : "Cette année on me demande 1.200 euros", puisque son cumul emploi-retraite est plafonné à 15.500 euros et elle a perçu 16.700, 1.200 de trop donc car Noëlle est demandée partout : "Quand je suis retournée chercher un papier, on me demande quand je pourrais revenir. Je ne vais pas dire non, je vais quand même y aller mais je sais que cela va me coûter de l'argent". Un chèque que Noëlle devra verser à sa caisse de retraite à moins qu'elle accepte de voir sa pension amputée de 20% pendant plusieurs mois.