publié le 21/03/2021 à 13:51

Elisabeth Borne a été plus sévère que les syndicats sur le télétravail. En effet, la ministre du Travail a pratiqué le "name and shame", c'est-à-dire, désigné dans le secteur de la banque-assurance les entreprises qui ne respectent pas le télétravail. Elisabeth Borne a ainsi pointé trois établissements.

Le président de la CFDT Laurent Berger s'est montré favorable à la dénonciation publique de ces entreprises. "Je pense qu'il faut désigner ceux qui ne jouent pas le jeu et en toutes circonstances." Ce dernier affirme que ses équipes s'y sont attachées dès le premier confinement. Et d'après le syndicaliste, "une entreprise qui n'a jamais joué le jeu depuis le début, c'est SFR".

Selon Laurent Berger, l'entreprise de télécommunication "n'a pas joué le jeu du premier confinement parce qu'ils ont continué à faire venir des gens. Il y avait des salariés en télétravail mais ils les déclaraient en activité partielle longue durée, et aujourd'hui ils suppriment des emplois alors que c'est une entreprise qui a eu une bonne rentabilité en 2020", énumère le président de la CFDT.