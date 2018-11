publié le 26/11/2018 à 12:45

SFR leur demande de réparer une erreur qu'ils n'ont pas commise. Selon le site Les Jours, l'entreprise sommerait plusieurs de ses salariés de rembourser un trop-perçu d'indemnités de départs. L'entreprise a récemment mis en place le plus gros plan social de France, avec le départ volontaire de 5.000 salariés ces derniers mois. Dans une lettre que le site a pu consulter, l'opérateur téléphonique exige d'une de ses anciennes salariées le remboursement de 17.000 euros avant le 30 novembre. "À défaut (...), j'ai dores-et-déjà instruction de saisir la justice compétente", y écrit l'avocat. Une lettre sans forme de politesse ni excuses pour l'erreur occasionnée.



Le syndicat CGT Distribution a confirmé aux Jours que 14 anciens salariés ont reçu un tel courrier, mais plus de personnes pourraient être concernées. Comment une telle erreur peut-elle être possible ? Selon le site, SFR a perdu un tiers de ses effectifs lors de ce plan de départs volontaires, dont de nombreuses personnes parmi les ressources humaines, la comptabilité ou le service des paies. "Les syndicats ont alerté la direction à maintes reprises quant au sous-effectif de ces services. Les élus ont été extrêmement sollicités pour les soucis de ressources humaines et de paies", explique Yoann Pougeois, délégué CGT.

Des méthodes dénoncées

En partant, plusieurs salariés, cités par Les Jours, ne connaissaient pas le montant de leurs indemnités, bien plus élevé qu'habituellement. Les syndicats majoritaires de l'entreprise avaient négocié des montants à hauteur de deux mois et demi de salaire par année d'ancienneté mais la question des congés maternité, parentaux et temps partiels n'étaient pas réglées. Des zones d'ombre qui le sont restées à en croire une ancienne salariée, qui affirme avoir demandé plusieurs fois des précisions à l'entreprise, sans les obtenir.

Si certains salariés se disent prêt à rembourser, ils dénoncent surtout les méthodes de l'entreprise pour récupérer cet argent. "Je pleurais au téléphone et j'ai fini par avoir une fille humaine, la seule qui s'est excusée de l'erreur", confie une salariée, qui se demande "pourquoi n'essayent-ils pas d'abord de nous prévenir qu'ils se sont trompés ?".



La direction de SFR, elle, assure avoir essayé de la joindre. Contacté par RTL.fr, SFR n'a pas encore répondu à nos sollicitations.