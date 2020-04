publié le 24/04/2020 à 07:08

Après Toyota, Renault relance sa production. Les usines du constructeur ont commencé à rouvrir aujourd’hui, signe de plus que l’activité économique redémarre sans atteindre le 11 mai et la fin annoncée du confinement strict.

Dans certains secteurs, la reprise est très nette. Selon des chiffres récoltés auprès des différentes fédérations professionnelles, on voit nettement que dans l’industrie, la métallurgie se relance. La filière aluminium tournait à 38% le 10 avril dernier, une semaine plus tard on était monté à 48%.

Dans le BTP, on a multiplié par quatre la fabrication des tuiles et des briques. Chez les fournisseurs de gaz, qui vendent leur énergie aux entreprises et aux commerces, on est maintenant à 100% d’activité.

Du côté des services, la restauration collective était à l’arrêt au début du mois, maintenant 15% des entreprises ont repris le travail dans cette branche. C’est peu mais si les restaurants d’entreprise ont rouvert, cela veut dire que les salariés sont de retour sur site.

Dans tous ces exemples, on est en amont de la chaîne de production. Ce qui veut dire tout est prêt pour repartir. C’est une bonne nouvelle. Toutes les filières industrielles quand on regarde les chiffres sont en augmentation d’activité.