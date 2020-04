publié le 02/04/2020 à 10:21

En ce 17ème jour de confinement en France, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire respecter l'interdiction de sortie. "La Police nationale est toujours mobilisée lorsqu'il y a des crises et elle est une nouvelle fois en ce moment", assure Michel Lavaud, porte-parole de la Police nationale.

Il tient à rassurer sur le respect du confinement en confiant que "les retours terrain sont très bons". "Nous constatons un respect essentiel des règles de confinement", explique-t-il. Selon lui, "la mission qui nous a été donnée de le garantir, c'est fait d'abord pour protéger la population".



Le porte-parole de la Police nationale explique comme les gens sont relativement respectueux. "Dans la rue par exemple, les règles de distanciation sociale dans les commerces sont respectées", rassure Michel Lavaud. Un très bon signe selon le porte-parole de la Police nationale.

Le but n'est pas de verbaliser, mais de protéger la population Michel Lavaud, porte-parole de la Police nationale.





"Les policiers passent devant les commerces, patrouillent dans la rue", martèle-t-il. La police est dans la rue et se doit selon lui "d'assurer un respect le plus strict des règles de confinement", vacances scolaires ou pas. Concernant les contraventions, "depuis le début du confinement, le 17 mars, nous avons verbalisé 230.000 personnes, un rythme quotidien de quelques milliers de verbalisations", assure Michel Lavaud.

Selon lui, "le but n'est pas de verbaliser, mais de protéger la population", réaffirme le policier. "Le respect est dans l'immense majorité bien accepté, après il y a des invividus qui ne respectent pas et là la Police nationale est là, les contrôle et dresses ces verbalisations", prévient Michel Lavaud.