publié le 05/04/2020 à 16:06

Alors que la région Ile-de-France est la plus touchée par l'épidémie du coronavirus avec 1.791 décès dans les hôpitaux et 2.375 personnes en réanimation, Martin Hirsch s'inquiète du nombre de personnes qui se promènent dans les rues parisiennes.

Le patron de l'AP-HP a fait part de son inquiétude vendredi 3 avril au soir sur Twitter. "Lors de la réunion de crise du soir à l'AP-HP, inquiétude partagée par tous ceux qui étaient allés dans les hôpitaux parisiens", lance-t-il avant d'ajouter : "Pas de relâchement, Restez chez vous". Le bilan des contraventions pour non respect du confinement à Paris ce week-end n'est pas encore connu.



La météo clémente des derniers jours et la perspective de la date du 15 avril correspondant à la fin du confinement, avancée par le gouvernement - même s'il fait peu de doutes qu'il sera prolongé - a peut-être poussé certains à s'adonner à quelques promenades.

Pourtant, l'heure ne semble pas encore être au déconfinement. Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, s'est montré prudent sur Franceinfo : "On peut espérer un pic dans les tout prochains jours. Si ce pic est là lundi 6 avril, ça voudra dire qu'on sera autour de 2.300-2.400 personnes en réanimation en Ile-de-France, c'est-à-dire bien au-delà de nos capacités normales. On n'est pas en situation de prendre la moindre petite vague de plus."

Lors de la réunion de crise du soir @aphp , inquietude partagée par tous ceux qui étaient allés dans les hôpitaux parisiens : ils avaient croisé trop de monde dans les rues, trop de promeneurs, trop de flâneurs . Pas de relâchement #RestezChezVous @prefpolice @Anne_Hidalgo — Martin Hirsch (@MartinHirsch) April 4, 2020