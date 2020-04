publié le 04/04/2020 à 12:36

Psychiatre et aventurier, le Suisse Bertrand Piccard est un habitué des longs confinement à travers ses tours du monde en ballon ou en avion solaire. Selon lui, le plus important pour tenir sur la durée, "c'est de ne pas se réjouir que ce soit fini".

"Il ne faut surtout pas compter les heures et les jours, développe-t-il. Il faut vivre pleinement l'instant présent, se sentir exister dans son corps (...) et de cette manière-là on avance avec le temps et on est presque surpris quand c'est terminé". Et d'insister : "Il ne faut surtout pas se projeter dans le futur, ça devient un supplice chinois de se dire pourvu que ce soit bientôt fini."

"On est dans une société qui est très dispersée, analyse encore Bertrand Piccard (...) On est peu attentifs à notre vie intérieure, à nos besoins intérieurs, à notre communication affective ou émotionnelle avec les autres et je crois que ce retour sur quelque chose de plus essentiel c'est important mais ce qu'il faut c'est le garder une fois fini."