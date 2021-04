publié le 05/04/2021 à 08:13

Jean-Claude Kaufmann, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la vie quotidienne et des identités, publie C'est fatigant la liberté. "C'est magnifique la liberté, surtout quand on en est un petit peu privé. On la réclame", démarre le sociologue au micro de RTL.

"On est deux personnes en une de plus en plus. On est la personne qui correspond un peu à la théorie de notre époque, des individus maîtres de leur destin, libres de choisir leur moral, leur destin, leur vérité dans tous les domaines où l'on se pose des questions", poursuit le sociologue. "Mais, plus l'on s'en pose, plus ça devient fatiguant, ça nous charge la tête et on a juste envie de se poser un petit moment pour reprendre le souffle; Et ce bouton pause on a tendance à appuyer dessus un petit peu plus, car c'est fatigant cette liberté. On ne veut pas y renoncer, mais l'exercer en plein ce n'est pas aussi simple que cela", décrit-il encore.

Dans son livre, Jean-Claude Kaufmann explique que "nous sommes dans une société molle" et parle d'un laisser-aller "généralisé". "Tout a chuté. Mais c'est ça surtout le premier confinement (...) plus ça dure, plus on voudrait retrouver la vie d'avant, la vie normale. Mais au moment du premier confinement, il s'est passé quelque chose qui a révélé l'évolution de notre société parce que cette tendance au mou, elle avait déjà commencé avant", argumente le sociologue.

Les changements des confinements

Les nombreux confinements ont ainsi créé des moments de plongée. "Certains se sont laissé plonger de manière très passive, très négative et cela se développe aujourd'hui. Il y a une cassure intérieure. Mais d'autres se sont dit : 'Ce n'est pas si mal que ça. À quoi ça sert de courir sans cesse dans le stress ?'". Cette évolution reste "positive" selon le sociologue, mais "c'est en train de nous indiquer la société de demain. Cette société un peu plus molle, peut-être un peu plus docile. On a envie d'être un peu guidé, pas par n'importe qui, par quelqu'un de bien, de clairvoyant et qui nous facilite la vie d'une certaine manière".

Dans son livre, Jean-Claude Kaufmann a essayé "d'aller voir ce qui se passe dans les rêves aujourd'hui, le désir d'autre chose". "Dans ce désir, c'est quelque chose de plus doux et de plus facile à vivre, mais si on n'applique pas notre liberté, que va devenir notre démocratie ?", se demande-t-il.

Pour Jean-Claude Kaufmann, "les deux individus de demain c'est l'individu colérique, avec des explosions un petit peu incontrôlables et l'autre qui est cet individu qui a envie de se mettre en retrait dans son petit monde agréable, doux et sympathique".