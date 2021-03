Jean-Claude Gaudin sur RTL : "Il n'y a jamais eu d'emploi fictif à Marseille"

publié le 30/03/2021 à 09:01

À l'âge de 81 ans, Jean-Claude Gaudin publie ses mémoires, Maintenant je vais tout vous raconter. L'ancien maire de Marseille y déroule le fil d'une longue carrière politique qu'il a dû conquérir par lui-même, étape par étape : "Je n'appartiens pas à une famille d'héritiers", rappelle-t-il.

Mais la retraite de l'ancien maire LR pourrait bien être perturbée par les affaires alors que la cour régionale des comptes et le parquet national financier ont pointé des pratiques irrégulières dans l'administration de la ville. Une perquisition a notamment été menée mi février au domicile de Jean-Claude Gaudin dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics.

"Il n'y a jamais eu d'emploi fictif dans la ville de Marseille", se défend l'ancien maire. "Qu'est-ce qu'on me reproche aujourd'hui ? Cinq personnes, à mon cabinet, qui ont dépassé 70 ans. Quand ils sont entrés à mon cabinet, ils n'avaient pas 70 ans. J'en ai gardé cinq, dont mon directeur de cabinet qui a fait 40 ans de vie politique avec moi. C'est ça qu'on me reproche. Je trouve quand même que c'est un peu excessif", dit-il.

Jean-Claude Gaudin assure par ailleurs que "les 13.700 employés municipaux de la ville sont payés normalement et traditionnellement". "On me dit qu'on a donné trop d'heures supplémentaires. Mais il fallait un calme social dans cette ville et les gens qu'on aurait embauchés auraient été payés plus cher".