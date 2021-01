publié le 29/01/2021 à 08:51

Avec l'annonce imminente d'un troisième confinement, et outre les problème économiques que cela engendre, la détresse psychologique de nombreuses personnes sont mises en avant. Dès début décembre, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury sonnait l'alerte. Deux mois plus tard, elle explique que la situation sanitaire a "fait perdre la vraie définition de la santé".

"Il va falloir le redire : la santé ce n'est pas seulement l'absence de maladie (...) C'est un état global de bien-être, physique, psychique, mental", rappelle-t-elle sur RTL ce vendredi 29 janvier. Selon la professeure titulaire de la Chaire "Humanités et santé" au Conservatoire nationale des arts et métiers, "on désavoue" une partie de la santé (psychique et mentale), "comme si elle n'existait pas", et ce "pour préserver une autre partie" (physique).

Si elle convient qu'il faut trancher entre des questions complexes, elle tient à prévenir : "On a une banalisation de la gestion de crise par une prolifération du liberticide. C'est profondément interpellant". Alors, face à la perspective d'un confinement, Cynthia Fleury est catégorique. "Je ne suis pas favorable du tout", tranche-t-elle. Et ce "pour une raison d'arbitrage aujourd'hui en terme de vulnérabilité".

"On a des explosions de troubles", pointe-t-elle. Elle ajoute que "le terrain d'acceptabilité est de plus en plus léger", et convient que le gouvernement en a conscience.