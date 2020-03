publié le 28/03/2020 à 12:20

Plusieurs associations, parmi lesquelles Human Rights Watch et la Ligue des droits de l'Homme, ont dénoncé vendredi 27 mars le recours à des contrôles policiers "abusifs" et des "violences" pour faire respecter le confinement, en se basant sur des vidéos postées en ligne et des témoignages.

"Après seulement dix jours de confinement, des vidéos et témoignages faisant apparemment état de contrôles abusifs et de violences par les forces de police ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux", ont fait valoir cette vingtaine d'associations et syndicats, dans un communiqué commun.

Les signataires appellent le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Police nationale "à veiller à ce que le maintien de l'ordre et les opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ne donnent pas lieu à des abus". "Ils doivent rappeler immédiatement aux policiers en charge des contrôles que ces opérations doivent s'opérer dans un cadre strictement légal, sans discrimination, et sans recourir à des techniques dangereuses et potentiellement mortelles contre les personnes", ont-elles ajouté.



Plusieurs signataires

Human Rights Watch, La Ligue des droits de l'Homme, le syndicat des avocats de France (SAF), le collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), les syndicats étudiants et lycéens Unef, Solidaires et UNL font entre autres partie des signataires, avec d'autres associations locales implantées en Ile-de-France, régions toulousaine, lyonnaise ou grenobloise. Celles-ci critiquent en outre, "dans certains cas", des propos à "caractère xénophobe ou homophobe".