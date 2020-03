Coronavirus : quelle est l'origine du Covid-19 ?

publié le 27/03/2020 à 15:12

Quelle est l'origine connue du Covid-19 ? Selon l'épidémiologiste et directeur du département Santé Globale à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet, ce "qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a une origine animale". "Ce type de coronavirus est transmis à l'homme à partir d'un animal. Et on sait qu'il y a, en haut de la chaîne, comme on avait pu le voir par exemple pour le coronavirus du Sras, une chauve-souris. Mais les virus qu'on a retrouvés chez la chauve-souris, s'ils sont très proches de ce nouveau coronavirus, ne sont pas identiques", explique-t-il.

"On cherche donc l'animal intermédiaire par lequel il a pu être transmis à l'homme, poursuit l'épidémiologiste. Dans cette quête, le pangolin est l'animal chez lequel on a trouvé le virus qui est le plus semblable à celui de l'homme, notamment par sa capacité à se fixer sur les récepteurs cellulaires (...) qui permettent la pénétration du virus dans l'organisme".

D'après Arnaud Fontanet, si "le pangolin est l'animal chez lequel on a retrouvé le virus le plus capable d'infecter un homme", on ignore encore si "c'est lui qui a transmis à l'homme" le virus ou si le pangolin l'a "transmis à un autre animal" qui aurait ensuite contaminé l'homme. Quoi qu'il en soit, il ne fait selon lui aucun doute que c'est la présence d'espèces vivantes dans certains marchés chinois qui a causé les premières infections, "par les voies respiratoires ou par les excréments".

En effet, détaille l'épidémiologiste, "ce virus se fixe dans le système gastro-intestinal. On peut imaginer qu'il y ait eu des excrément de l'animal qui portait ce virus dans les marchés qui ont ensuite contaminé les mains des commerçants ou des clients."