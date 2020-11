publié le 22/11/2020 à 23:23

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait exprimé son souhait de voir les activités sportives pour les jeunes en club reprendre au mois de décembre, alors qu’elles sont suspendues en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Ce dimanche 22 novembre, Jean-Michel Blanquer confirme cet objectif et affirme plancher sur le sujet.

Le ministre de la jeunesse et des sports note une amélioration des indicateurs liés à l'épidémie, même s'il faut rester prudent. "Nous voyons les choses de façon graduée sur chaque sujet en fonction de la situation épidémique." Ainsi Jean-Michel Blanquer souhaite donner la priorité aux enfants. "C'est la même logique que pour l'école, le collège et le lycée, nous considérons qu'ils sont prioritaires et leur relation avec l'épidémie n'est pas la même. Donc pour cette double raison, on va permettre à un moment donné le retour vers les clubs sportifs des moins de 18 ans."

Le ministre précise toutefois que la date n'est pas encore définie, mais assure beaucoup travailler sur la question avec Roxana Maracineanu. "On a déjà travaillé sur des protocoles sanitaires propres à chaque sport et je veux saluer le travail des fédérations", déclare Jean-Michel Blanquer, chargées de faire appliquer les mesures aux pratiquants de sport, notamment chez les professionnels.

Car c'est ce travail qui va permettre d'établir le retour au sport des plus jeunes. "J'espère en décembre pouvoir dire qu'il y aurait un retour des mineurs en clubs. S'agissant des stades, chacun sait que ce sera plutôt en 2021" qu'une réouverture peut être envisagée.