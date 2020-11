publié le 22/11/2020 à 22:26

Depuis le début de l'année et les révélations de la patineuse artistique Sarah Abitbol, les témoignages de violences sexuelles dans le sport affluent dans les ministères. La cellule mise en place en mars 2020 par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a reçu 320 témoignages dont une centaine depuis septembre.

Invité sur RTL, le ministre de l'Éducation, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer s'exprime sur ces violences : "On se rend compte qu'il y avait une omerta sur ce sujet dans le milieu sportif et Roxana Maracineanu a fait un très bon travail. Nous faisons un travail méthodique sur cette question douloureuse. Il y a une saisine systématique de notre inspection générale pour aller regarder les faits qui sont dénoncés."

Au sujet de la cellule mise en place, Jean-Michel Blanquer ajoute : "La cellule de Roxana Maracineanu est devenue très professionnelle, je suis outré par le phénomène lui-même, mais je pense qu'on peut y mettre fin dans les temps à venir".