Confinement à Dieppe : des bénévoles au service des personnes isolées

publié le 16/11/2020 à 11:19

Direction la Normandie ce lundi, avec une initiative solidaire, mise en place depuis une dizaine de jours par la mairie de Dieppe, où comme dans beaucoup de villes durant ce confinement, de nombreuses personnes se retrouvent seules ou isolées. Ainsi, le maire de Dieppe a lancé un appel pour que des bénévoles se manifestent afin de venir en aide ou faire les courses de premières nécessités à toutes les personnes vulnérables.

Julie, maman de deux enfants, est l'une de ces bénévoles : "J'ai du temps en ce moment pour moi et je voulais le donner aux autres, surtout à ceux qui ne peuvent pas bouger". Ainsi, la mère de famille a été appelée par une sexagénaire qui bénéficie de ce service et qui avait besoin de quelques provisions. Direction donc le supermarché, où Julie fait quelques achats avant de se rendre les bras chargés dans les quartiers hauts de Dieppe.

Si la bénévole a déjà eu son interlocutrice au téléphone, elle ne s'est cependant jamais rendue chez elle. La bonne surprise : cinq étages à monter sans ascenseur. Une fois en haut, Julie rencontre enfin Nathalie. Toutes deux ont été mises en relation par le service de la ville de Dieppe. Ce dernier recense les personnes isolées, ce que salue la sexagénaire : "C'est très impressionnant d'avoir des gens, parce que quand on est pas bien et qu'on connaît personne, c'est vraiment utile. On voit qu'on est là pour nous, ça permet de rompre la solitude, mes enfants sont très très loin, c'est pas facile, mais c'est vrai que je remercie la mairie d'avoir mis ça en place parce que ce n'est pas fait dans toutes les villes", concède Nathalie.

Ça fait du bien de faire du bien aux autres Julie - Bénévole à Dieppe





Un service qui est bien évidemment gratuit et grâce auquel Julie fait les courses, mais peut aussi faire quelques démarches administratives pour Nathalie. Avant de repartir, Julie propose une dernière fois à Nathalie de sortir du courrier ou une poubelle pour elle, mais la sexagénaire n'a besoin de rien et remercie la bénévole. C'est donc le sourire aux lèvres que repart Julie : "Le bénévolat c'est rien d'autre que le coeur. Ça fait du bien de faire du bien aux autres, quand on a la possibilité, quand on a le temps. En ce moment j'ai le temps donc je le fais", conclut la bénévole.