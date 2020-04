publié le 23/04/2020 à 22:02

Quand se nourrir devient une urgence. Dans certains quartiers populaires, la crise sanitaire se double d'une crise sociale sans précédent. En témoignent les longues files d'attente qui se forment pour accéder aux distributions alimentaires. À Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), depuis deux semaines, le collectif AC Lefeu, né des émeutes de 2005, a organisé les siennes avec le soutien de la mairie, de la Fondation Abbé Pierre et des Restos du coeur.



Dès 9h du matin, deux heures avant l’ouverture des portes, la file s’étend sur 300 mètres. On y retrouve beaucoup de salariés en chômage partiel ou en arrêt d'activité. Travailleurs du bâtiment, agents d'entretien, chauffeurs-livreurs, agents de sécurité, intérimaires... Des salaires modestes, obligés de s’arrêter pour garder leurs enfants ou dont l’activité s’est arrêtée avec le confinement et qui peinent à joindre les deux bouts. Pas habitués des distributions alimentaires, ils sont forcés de s'y rendre au moment où les cantines ne sont plus là pour nourrir à prix réduit les enfants de ces familles confinées.

"Ça me touche parce que certains on les connait et c’est pas simple pour eux de venir, explique un bénévole. Mais bon y a plus de cantine, y a plus de prise en charge, y a pas d’école. Comme c’est pas des grands salaires, c’est beaucoup plus difficile... On essaie d’aider au maximum les gens." Une solidarité qui ne tient que par le temps de ces habitants bénévoles. Ceux-ci en appellent aujourd’hui à tous les fournisseurs et notamment aux grandes surfaces et aux invendus pour poursuivre leur aide.