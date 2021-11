Vosges : une famille non-vaccinée décimée par le Covid en moins d'une semaine

Stupeur à Courcelles-sous-Châtenois dans les Vosges. Une famille a été décimée par le Covid-19 en moins d'une semaine. L'histoire interpelle dans le village alors que les victimes n'étaient pas vaccinées.

Dimanche 14 novembre, c'est d'abord le fils de 49 ans qui a été retrouvé sans vie dans son lit. Le lendemain, sa mère de 82 ans est elle aussi, morte de la Covid-19. Enfin, le père de 89 ans est décédé le samedi 20 novembre du même virus.

Ce n'est qu'en début de semaine qu'une voisine a fait le lien entre tous ces événements. "J'étais loin de me douter que les ambulances étaient pour eux. Cela m'a fait un drôle d'effet. On est tous choqués", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

Une autre voisine fait part de son étonnement : "on a été surpris quand même car ils n'étaient pas vaccinés. On comprend que cela peut changer les choses". Concernant le statut vaccinal de la famille, elle est rejointe par le maire du village Michel Humblot. "C'est une famille qui n'était pas vaccinée. Alors faites-vous vacciner ! Protégez-vous et protégez les autres", a-t-il demandé à ses administrés.