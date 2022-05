Comment lutter contre la mortalité infantile ?

Comment sauver les bébés de la mortalité infantile ? Le Conseil départemental du Val-d'Oise s'est penché sur cette délicate question, car dans ce département, le taux de décès avant l'âge d'un an inquiète. En effet, pour 1.000 naissances, on compte 4,6 décès ce qui place le Val-d'Oise en tête des départements ayant le taux le plus élevé d'Île-de-France.

Afin de mieux insérer les futures mères dans le parcours de soin, le département a prévu une enveloppe de 4,5 millions d'euros sur deux ans pour renforcer son action. Cela passera notamment via le service de protection maternelle et infantile (PMI) qui mobilise déjà "plus de 300 agents". "Une dizaine de recrutements de professionnels de santé va être lancée et un cabinet médical itinérant est à l'étude", ajoute sa présidente (LR) Marie-Christine Cavecchi.

Une prise en charge essentielle dès le départ

Autre mesure évoquée, la multiplication des entretiens prénataux précoces et les visites de sages-femmes à domicile. "La prise en charge est essentielle dès le départ et il faut que la personne soit consciente des risques", insiste Essia Morellon qui a perdu une de ses deux jumelles née sans vie en 2013.

Cette maman a d'ailleurs créé une association, "Maëlys sensibilisation au deuil périnatal", afin de sensibiliser sur le deuil périnatal. Une initiative qui fait suite à son expérience, quand elle n'avait eu aucune prise en charge psychologique après le décès de son bébé. "Au bout de cinq jours, je suis sortie de l'hôpital et je suis allée directement aux pompes funèbres", regrette-t-elle.

En Seine-Saint-Denis, un autre centre de PMI précurseur s'est justement spécialisé dans l'accompagnement et le soutien des familles touchées par la mort d'un enfant pendant la grossesse ou après la naissance.

