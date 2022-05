Cancers pédiatriques : "Ces enfants ont une sagesse d'adulte", confie Philippe Caverivière

Le sujet du jour. Pour le 100ème épisode de "Focus", deux membres de l'association Léo, qui lutte contre les cancers pédiatriques, racontent leur combat au micro de Marion Calais. Chroniqueur RTL, Philippe Caverivière, le parrain de l'association, parle de son engagement auprès de jeunes enfants malades, accompagné de la présidente de Léo, Delphine Chanoyan. En décembre 2017, Delphine perdait son fils de quinze ans d'un sarcome, une forme rare de cancer. Aujourd'hui, tous deux se battent pour l'avancée des recherches en accompagnant, familles et enfants, à vivre avec la maladie.

Pourquoi on en parle ? Où en sont les recherches ? Combien d'enfants sont soignés aujourd'hui pour un cancer ? Comment l'association intervient face à la maladie, dans le quotidien des parents et des enfants ?



L'analyse. 'Ils sont des exemples d'élégance dans la maladie. Il y a quelque chose de mystérieux chez ces enfants malades, quelque chose de mystique. Ils ont une sagesse d'adulte, de philosophe, qui est étonnante. On dit souvent que ce sont des vieilles âmes dans des corps d'enfants et d'adolescents. Il y a quelque chose d'assez troublant dans la force mentale de ces gamins et dans la maturité qu'ils ont de protéger leurs entourages", confie Philippe Caverivière, chroniqueur RTL et parrain de l'association Léo.

"Philippe nous aide énormément sur ce qui est réalisation des rêves comme les rencontres avec des personnalités. C'est un parrain en or, parce qu'il est vraiment dans le combat, avec nous, quotidiennement. On récolte également des dons, pour aider financièrement les parents, pour qu'ils puissent rester auprès de leurs enfants malades, permettre des déplacements et des opérations sur différents centres en France", explique Delphine Chanoyan, présidente de l'association Léo.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.