Michel Cymes : quels sont les interdits pendant la grossesse ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux multiples injonctions qui pèsent sur les femmes enceintes et fait le tri entre les recommandations futiles et les points sur lesquels il ne faut pas transiger.

Il est ainsi nécessaire d'avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation saine et équilibrée. Il ne faut pas manger plus pour manger plus, par exemple. De la même façon, aucun aliment n'est interdit si la chaîne du froid est respectée et son origine fiable.

À l'inverse, bannir la cigarette est une vraie bonne idée pour protéger votre fœtus. Mais vous pouvez porter un patch si l'arrêt est trop brutal. Alcool, animaux, activité physique et sportive... Le médecin fait la liste de ce qui vous pouvez vous autoriser durant la grossesse dans ce nouvel épisode.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux femmes enceintes et donne ses conseils pour mener sa grossesse de la meilleure des façons.

