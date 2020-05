Pourquoi les oiseaux chantent si tôt le matin ?

publié le 30/05/2020 à 08:46

C'est une question que l’on s’est tous posé plusieurs dizaines de fois au moins : pourquoi les oiseaux chantent de si bonne heure ? Alors que le soleil n’est pas encore levé... Voici trois propositions.

1. Tous les oiseaux font comme le coq, ils chantent quand le soleil se lève.

2. À cette heure-là, l’air frais porte les sons plus loin : les oiseaux chantent pour marquer leur territoire.

3. Les premiers à chanter sont toujours les premiers à s’accoupler. C’est l’été !

La bonne réponse est la réponse 2 ! Il n’y a rien de plus obsédant que ces chants d’oiseaux le matin à cinq heures ! Ne pourraient- ils pas chanter ailleurs que sous vos fenêtres, ou un tout petit peu plus tard ? Malheureusement non. Ailleurs ce n’est pas possible, puisque le chant sert à marquer le territoire de l’oiseau. Là où il chante, il est chez lui.

L'air est plus dense le matin

Pourquoi pas à un autre moment alors ? Mais tout simplement parce que le fond de l’air est frais ! C’est au petit matin, quand le soleil n’est pas encore apparu à l’horizon mais que le ciel rougeoie, que les températures sont les plus fraîches. Il suffit de vérifier sur les prévisions météo, vous verrez, c’est très souvent à la toute fin de la nuit, vers 4 ou 5 heures, qu’il fait le plus froid, avec 1 ou 2 degrés de différence par rapport au milieu de la nuit.

Or, qui dit air frais dit air plus dense. Et qui dit air plus dense dit également sons qui portent plus loin. Si les oiseaux chantent le matin aux aurores, c’est parce que c’est le meilleur moment pour dire aux autres, même aux plus éloignés : "Je suis ici chez moi". Et le coq ne se fait pas prier pour agiter son titre de propriété. Non seulement il chante pour dire qu’il est chez lui, mais encore pour rappeler à ses poules qu’il est le chef. Non mais !



