Psychologie : comment gérer sa colère ?

publié le 08/12/2020 à 05:55

Il n'est pas toujours simple face à certaines situations de garder son calme. Qu'elle soit sourde, froide, contenue, noire ou même volcanique, la colère peut avoir des effets délétères sur notre santé physique et mentale. Alors, comment faire pour la contrôler ? Comment apprendre à la gérer et la canaliser ? On est fait pour s'entendre vous répond.

Pour gérer au mieux sa colère, il faut avant tout savoir d'où elle vient. "La colère naît d'injustices, de frustrations, de manque de respect, ou simplement de croyances et valeurs attaquées" explique Christophe Haag, professeur et chercheur. En mettant déjà le doigt sur les raisons de cette colère qui nous envahit, quel qu'en soit le degrés, un premier pas vers un retour au calme est effectué.

La colère nécessite également une cible, que ce soit nous-même, quelqu'un ou quelque chose d'autre. "On est presque aimanté par ce qui nous met en colère. On s'en rapproche pour la combattre, l'éliminer, alors qu'on devrait s'en éloigner. Et c'est là qu'il faut faire attention sur le plan psychique et physique" alerte de son côté la sophrologue Latifa Gallo.

Canaliser sa colère pour la rendre constructive

Comprendre d'où vient sa colère est une chose, la canaliser en est un autre, surtout si l'individu a été élevé dans ce climat tendu. "Quand on grandit dans une famille où les parents sont colériques, on fonctionne par mimétisme, et on ne voit pas comment fonctionner autrement", témoigne Latifa Gallo. S'il est prouvé que ces tendances, telles que la colère, se transmettent entre générations, il appartient à chacun de faire un travail sur soi pour les canaliser.

De nombreux professionnels sont présents pour accompagner les personnes qui le souhaitent, par une approche thérapeutique, ou simplement par une approche corporelle, comprenant relaxation et méditation. "Il est prouvé que sortir se balader, s'aérer l'esprit, permet de faire redescendre la tension artérielle" explique Christophe Haag.

S'aérer l'esprit, s'isoler et réfléchir afin de relâcher la pression, tout en effectuant un travail sur sa respiration. "Prêtez attention à votre ventre qui gonfle à l'inspiration, et rentre en expirant. La respiration diaphragmatique fait également rapidement baisser la tension" conseille le chercheur en psychologie sociale.

Et même si la colère n'est pas anormale, fait partie de nos émotions, mais ne nous représente pas pour autant, elle peut, par ces exercices, se canaliser et devenir constructive. Parfois mal comprise, la colère est en réalité une énergie folle qui, si elle est bien contrôlée, peut nous faire réaliser de grandes choses.

Invités

- Latifa Gallo, coach et sophrologue. Auteur de ''Se libérer des émotions négatives" chez Larousse.

Se libérer des émotions négatives

- Christophe Haag, professeur HDR (Habilitation à Diriger les Recherches) à l'Emlyon Business School, chercheur en psychologie sociale. Auteur de " La contagion émotionnelle " chez Albin Michel.

La contagion émotionnelle