Couple : comment raviver la flamme ?

La routine, les désaccords, le manque de partage ou de complicité... Le couple traverse parfois des zones de turbulences, rendant son avenir incertain. Faut-il alors souffler sur les braises pour que la flamme continue de briller ? Si oui, comment faire ? "On est fait pour s'entendre fait le point.

Pour Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine, il est difficile de vouloir à tout prix garder la même relation qu'avant lorsque qu'une cassure se produit. "Il ne faut pas chercher à réparer ce qui est cassé, mais plutôt chercher à se réinventer, et voir comment, d'une autre manière, le couple peut continuer".



Se réinventer, faire bouger les choses pour continuer à exister ensemble, dans un seul but : faire perdurer cet amour, si important et si précieux. Et dans de nombreux cas, l'un s'y attèle avec une volonté infinie, tandis que l'autre se laisse aller, acceptant tant bien que mal cette situation. Un schéma répétitif à bousculer pour changer les choses. "On ne sauve pas un couple tout seul. Si ce schéma ne marche plus, il faut sortir de cette situation, et mettre celui qui laisse se laisser aller face à ses responsabilités et ses envies, pour créer chez lui un électrochoc", continue Sophie Cadalen.

Une fracture pour se recentrer sur l'essentiel

Une fracture au sein d'un couple, une routine trop insistante et déplaisante, entraînent un tas de questions. Vient alors le temps de la communication, si chère pour avancer ensemble. "Lorsque ça va moins bien, il faut chercher à régler les problèmes, et non pas à régler ses comptes, en communicant" explique Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue.

Se rappelle à nous l'essence du couple, pourquoi sommes-nous ensemble, et pourquoi cet être est si particulier à nos yeux ? Car l'amour ne se répare pas, il s'entretient. Et pour cela, il faut mettre en centre de la relation l'essentiel, l'important, ces sentiments si forts qu'ils excluent les petits à côtés qui peuvent nous énerver chez l'autre.

Il n'est donc pas forcément question de raviver la flamme, mais de l'entretenir du mieux possible, en prenant en compte les aléas de la vie, les personnalités de chacun, les humeurs et les désirs, afin de continuer, en apportant une cohérence entre tous ces facteurs. Mais par-dessus tout, il est important de répondre à cette question : "en ai-je vraiment envie ?".

Invités

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine.



- Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, coordinateur scientifique de la plate-forme de téléconsultation charles.co, spécialement dédiée aux téléconsultations pour problèmes sexuels masculins.