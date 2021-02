Travail : comment instaurer une bonne ambiance ?

publié le 26/11/2020 à 05:55

Pour 4 salariés sur 5, une bonne ambiance serait indispensable au bien-être au travail. Elle serait même plus motivante que le salaire. L'intérêt d'un climat positif, est-il suffisamment pris en compte et reconnu ? Quelles sont les conséquences d'une atmosphère délétère ? Comment instaurer une bonne ambiance au travail ? "On est fait pour s'entendre" vous guide.

La crise sanitaire a plongé le monde du travail et les entreprises dans une morosité ambiante et une obligation d'instaurer le télétravail, si cher au gouvernement. S'il fut bien accueilli pour certains, il met en exergue pour d'autres une cassure avec les collègues de travail. "Le télétravail peut être vu comme un cadeau, créant des jalousies, des non-dits et de l'amertume chez ceux n'en bénéficiant pas" explique Fabienne Broucaret, journaliste.

Un dilemme important dont la hiérarchie doit se saisir pour présenter de la meilleur façon possible le projet, excluant ce sentiment de mettre en avant les uns et pas les autres. Un management primordial pour garder, même à distance, une bonne ambiance au sein de l'entreprise. Les réunions par visioconférence, où tout le monde se réunit, permettent également de conserver un bon état d'esprit. On est fait pour s'entendre consacrera par ailleurs une émission entière au télétravail mardi 1er décembre prochain.

Un épanouissement personnel et collectif

Pour instaurer une bonne ambiance, il est un facteur primordial : l'épanouissement personnel. "J'adorai mon ancien travail, mais il était très chronophage et je n'avais plus de temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai changé de voix et j'ai plus de liberté personnelle, je suis plus épanouie et la bonne humeur en découle", témoigne Audrey, auditrice RTL.

Parmi ces facteurs indispensables, se trouve aussi la cohésion. "Il faut un état d'esprit qui dépasse les soucis du quotidien" raconte Sébastien Bernard, metteur en scène. Sentir que chacun est à sa place, que tout le monde y trouve son compte, en se motivant mutuellement vers un seul et même objectif.

La confiance est également de rigueur. Pouvoir vivre ses émotions face à ses collègues, et sentir que ces derniers les acceptent et les comprennent. Se dire les choses qui fâchent, quitte à passer par des médiateurs, des personnes tiers, pour crever les abcès persistant, parfois dus à un manque de communication.

Enfin, une bonne ambiance, c'est aussi une raison d'être ensemble. Travailler vers un but commun, partager les valeurs de l'entreprise, s'entraider et créer un objectif à cette action, qui procure la motivation de travailler chaque matin. Pour souder ces liens et entretenir cet état d'esprit, l'entreprise et la hiérarchie peuvent mettre en place des challenges, des jeux, des moments où les collaborateurs et collègues peuvent se retrouver et partager des moments conviviaux, même à distance comme c'est le cas actuellement.

Invités

- Fabienne Broucaret, journaliste, fondatrice du média en ligne '' My happy Job '' et directrice de la collection de livres " My Happy Job "aux éditions Vuibert.



- Sébastien Bernard, metteur en scène de théâtre, fondateur du cabinet de conseil Zepresenters. Auteur de '' Prenez la parole - 10 séances d’auto-coaching pour oser défendre ses idées '' chez Vuibert.

