Comment expliquer le manque de moyens de la recherche française ?

publié le 02/02/2021 à 09:40

D'une part, il y a la recherche publique financée par l'État. Ce sont les laboratoires dans les universités, les hôpitaux et les grands organismes comme le CNRS le centre national de la recherche scientifique ou l'INSERM, l'institut national de la santé et de la recherche médicale avec ses 350 laboratoires.



Et puis d’autre part, il y a la recherche privée menée par les entreprises. Les gros labos et une kyrielle de start-up notamment dans la biotechnologie. Tout ça représente 300.000 chercheurs, tous secteurs confondus. Des effectifs en légère hausse : 1 chercheur sur 5 travaille dans la recherche bio-médicale. 40 % des chercheurs français occupent un poste dans le secteur public et 60 % sont salariés dans le privé.



Le budget n'est pas suffisant, il s'élève à près de 50 milliards d’euros par an en tout. Mais seulement 15 milliards d'argent public. L'État sait bien que ce n'est pas suffisant pour mener les projets de la recherche publique il le dit lui-même. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche promulgué en décembre doit permettre de rattraper le retard : d’abord en injectant 25 milliards d’euros sur 10 ans. Et ensuite en parvenant à un budget annuel de 20 milliards d'euros en 2030



Pour l'instant, le financement global de la recherche en France c'est 2,2% du PIB, de la richesse produite dans le pays. Mais il faut atteindre 3% au minimum. c'est l'objectif fixé depuis longtemps par l'Europe. L’Allemagne y est déjà pas nous.

Un retard surtout dans la recherche biomédicale

La dotation d'argent public pour la recherche biomédicale a baissé ces 10 dernières années de 28% alors qu'elle a augmenté de 11% en Allemagne et de 16% au Royaume Uni. Un chercheur en France en début de carrière gagne 30% de moins que ses collègues dans les autres pays développés de quoi lui donner l'envie d'aller voir ailleurs.



On vient aussi de les entendre déplorer la vétusté des bâtiments et le manque de matériel performant. Un plan de rénovation des bâtiments publics vient d'être lancé : 700 millions d'euros débloqués cette année et l'année prochaine pour les bâtiments universitaires. Il y avait déjà eu un grand plan campus il y a 10 ans.. Mais ça ne couvre jamais tous les besoins.

Le crédit d'impôt est destiné aux entreprises privées. C'est une aide financière indirecte de l'État qui se prive de rentrées fiscales pour favoriser l'investissement. Les entreprises obtiennent une réduction d'impôt si elles investissent dans la recherche ou le développement. Ça représente 800 millions d'euros par an. ça profite aussi bien aux grands labos comme Sanofi, qu'aux starts up qu'on appelle les biotechs.

Les biotechs, l'avenir de la recherche ?

C'est un secteur particulièrement dynamique. 60 nouvelles biotechs sont créées chaque année en France. On en parle en ce moment pour les vaccins mais elles travaillent sur tous les domaines du vivant. C'est dans ces entreprises que l'on passe de la recherche fondamentale universitaire à l'application concrète.

La plupart des biotechs sont fondées par des chercheurs ou des médecins avec des partenariats public privé. Mais là aussi, l'argent est le nerf de la guerre, les biotechs passent un tiers de leur temps à chercher des fonds.