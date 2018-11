Géraldine, l'une des rares femmes chef d’entreprise en biotech

publié le 12/11/2018 à 06:02

Géraldine Le Duc a remporté le Prix Business With Attitude, de Madame Figaro, qui récompense l'entrepreneuriat féminin.Ce Prix l'a non seulement encouragé dans son projet, mais il lui a aussi permis de trouver des investisseurs.



Cette chercheuse innove pour le bien commun: la lutte contre le cancer.

Elle a quitté son laboratoire il y a trois ans pour créer son entreprise de biotech. Une biotech, "c'est une entreprise qui permet d'emmener un médicament sur le marché", explique-t-elle. Avec son médicament, elle espère "diagnostiquer et mieux soigner le cancer, en maximisant la radiothérapie".

Pour en arriver là, Géraldine Le Duc a suivi des études de biophysique, et une thèse en génie biomédicale. Puis elle a travaillé longtemps pour un laboratoire français, puis à New-York, avant de revenir à Grenoble, au Synchrotron, qui est un accélérateur de particules européen. C'est là qu'elle a développé de nouvelles techniques de radiothérapie. Et c'est là aussi, qu'elle a rencontré un autre chercheur, Olivier, son associé, avec qui elle a créé son entreprise NH Theraguix. "Ce qui est important, c'est que les découvertes qu'on fait au laboratoire en cancérologie puissent sortir du laboratoire et servir le grand public. Ce qui est important, c'est le retour sociétal", confie notre chercheuse. Aujourd'hui, ils sont neuf à travailler dans sa biotech, à Lyon et à Grenoble.



"Si vous avez un projet, n'hésitez pas à vous lancer", conclut cette chef d'entreprise. Cette année, vous pourrez participez au vote du Prix Business with Attitude, de Madame Figaro, à partir du 7 décembre.