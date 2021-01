Explosion d'une mine en Chine : neuf jours après où en sont les recherches ?

et AFP

publié le 19/01/2021 à 17:34

Après l'explosion d'une mine d'or en Chine, les recherches se poursuivent ce mardi 19 janvier. En créant de nouveaux conduits, les sauveteurs tentent de secourir les mineurs encore coincés sous terre et menacés par la montée des eaux, ont fait savoir les autorités.

Dimanche 10 janvier, une explosion s'est produite dans une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong dans l'est du pays. 22 mineurs ont ainsi été pris au piège à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Après avoir creusé un conduit dans la roche, les secours ont d'ores et déjà pu faire parvenir des vivres aux mineurs, via un câble. Cela a permis à deux mineurs "très faibles" de pouvoir retrouver leur capacité à marcher, a précisé l'équipe de sauvetage.

Les mineurs, coincés sous terre depuis maintenant presque dix jours, ont pu faire parvenir une lettre aux secours. Sur celle-ci, l'auteur appelait à envoyer des médicaments et s'inquiétait d'une montée des eaux soudaine. Dans son mot, l'homme indiquait également que quatre hommes étaient blessés.

Le sort de dix mineurs toujours inconnu

Les sauveteurs sont ensuite parvenus à établir un contact téléphonique avec les rescapés piégés. Lors de cet appel, il a été confirmé que onze personnes se trouvaient à 450 mètres de profondeur et qu'une douzième était coincée 100 mètres plus bas. Toutefois, le sort des dix autres mineurs est toujours inconnu.

"La roche près du gisement, c'est principalement du granit (...) qui est très dur et cela ralentit le sauvetage", a expliqué lundi soir Chen Fei, le maire de Yantai, dont dépend Qixia. En plus de trois conduits déjà percés, les sauveteurs ont entrepris ce mardi d'en creuser trois nouveaux, indique une carte des opérations de secours, publiée par les autorités sur le réseau social Weibo.

En raison d'un délai d'une journée entre l'explosion et le lancement des opérations de secours, deux responsables de Qixia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière. Les accidents dans les mines sont fréquents en Chine, où les règlementations ne sont pas toujours appliquées. En décembre dernier, 23 mineurs avaient perdu la vie après une fuite de gaz dans une mine de charbon à Chongqing.