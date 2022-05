Comment éviter les arnaques sur internet ?

Le nombre d'arnaques en ligne et de faux bons plans explose. On compte une hausse de 251% en un an selon FranceVerif. Mais heureusement, il existe quelques astuces pour éviter de se faire avoir.

Tout d'abord, il est nécessaire de se méfier des bonnes offres des produits qui s'affichent quelques heures ou quelques jours seulement après avoir regardé précisément ce produit sur internet. Il faut également se méfier des messages anxiogènes donnant quelques minutes pour profiter d'une bonne affaire. Il est aussi préférable d'acheter sur les sites marchands directement car ceux-ci sont mieux sécurisés et permettent d'éviter de payer via un tiers comme l'application Paypal ou par virement.

Une règle de base est de payer en carte bancaire car le système est plus surveillé et engage la responsabilité de la banque. En cas d'arnaque, le client peut donc demander d'annuler la transaction et obtenir un remboursement, même si cela n'est pas systématique. Si le produit commandé n'est pas arrivé au bout de 48h, il est conseillé d'annuler la commande car un site frauduleux possède une durée de vie de 12 jours.

