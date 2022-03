Arnaque : attention au piège... à la fiente d'oiseau

Quand il s'agit de détrousser leurs victimes, les voleurs font preuve d'une sacrée imagination. Début mars, la gendarmerie de l'Hérault a lancé une alerte sur ses réseaux sociaux au sujet d'une escroquerie d'un nouveau genre : l'arnaque à la fiente d'oiseau.

La méthode est simple : des "délinquants sans scrupules" abordent leurs victimes avant de les asperger d'un liquide dont l'odeur ressemble à celle des excréments d'oiseau. Alors que celles-ci, surprises, tentent de repérer la tache, les voleurs prétextent vouloir les aider à la nettoyer. Il s'agit cependant d'un leurre pour mettre la main sur leurs effets personnels, notamment leur portefeuille ou leurs bijoux, le tout de manière très furtive.

Les gendarmes conseillent alors, particulièrement aux séniors et aux autres personnes vulnérables, "d'éviter tout contact avec des inconnus" et de faire preuve de vigilance. Ils invitent également les victimes à se signaler au plus vite après un vol.